SCHERP GESTELD Sportief niet fraai 04 augustus 2018

00u00 0

Dan plaatsen de Belgische turnsters zich met een ongeziene derde plek voor de teamfinale, en dan doen ze niet mee. De beslissing is op zijn minst merkwaardig en zorgt voor bedenkelijke blikken in het insidewereldje. "Blijf dan gewoon thuis", zegt een Nederlandse collega, doorgewinterd in de turnsport met al enkele WK's en Spelen op de teller, in een land dat al olympisch gymnastiekgoud pakte. De Belgische gymfed wil zuinig omgaan met zijn beperkt kransje topatleten. Het kan best zijn dat de beslissing verstandig is op lange termijn, maar dat is 'wat als'. Er bestaat zoiets als het 'nu' , hét moment om te grijpen, het aloude Belgische spreekwoord indachtig dat je het ijzer moet smeden als het heet is. De kwalificaties maakten al duidelijk dat ook de sterkste turnlanden op dit EK niet topbezet zijn, en ze de nieuwe datum op de kalender vervelend vinden omdat het WK nu al zo dichtbij in oktober valt. En als België daarvan als relatief klein turnland zou kunnen profiteren met wie weet een unieke medaille als team, wat voor een geweldige boost zou dat niet geven? Niet vergeten dat teamfinales historisch ook veel zwaarder wegen dan toestelfinales. Nu is het meer de vraag wat de mentale impact zal zijn op de meisjes. Zij trainen bijzonder hard om hun kunsten te tonen op een groot kampioenschap en zien nu een mooie kans door de neus geboord. Het gezicht van Derwael toen ze voor het eerst hoorde van de kans dat België zou afzeggen voor de teamfinale? Alsof ze het in Keulen hoorde donderen. De communicatie was op zijn minst ongelukkig, 'out of the blue' na de kwalificaties. Herinner de estafette-heisa in het zwemmen bij de Spelen in Rio, temidden de competitie daags voor de actie. Zo een zootje blijft nazinderen hoor.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Spelen

sport

sportdiscipline

gymnastiek

België

Derwael