SCHERP GESTELD

14 mei 2018

Liberty Media, sinds vorig jaar eigenaar van de Formule 1, komt almaar vaker onder vuur. Met de plannen voor het nieuwe reglement, dat vanaf 2012 ingaat, en het nieuwe huwelijkscontract dat ook dan met de teams moet worden getekend: vooral Ferrari, maar ook Mercedes, staan nu al op de achterpoten. Zaterdag was het de beurt aan de coureurs om met grof te schieten op de grote bazen. Hamilton en Vettel vertelden in koor aan de internationale pers hoe het eigenlijk niet kan dat de coureurs geen stem in het kapittel krijgen, als de één of andere technische commissie zich over de toekomst buigt, en beslist dat de auto's volgend jaar al anderhalve seconde trager zullen zijn door ingrepen aan de voorvleugel. "Hoe komt het toch dat wij nooit worden gehoord? Wij moeten tenslotte met die dingen koersen.."

