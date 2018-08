Scherp gesteld KOESTEREN 06 augustus 2018

00u00 0

Drie medailles op het EK artistieke gymnastiek. Goud, brons en zilver. Ongekend. Historisch. Fenomenaal. Haal de loftrompetten maar boven. En kunnen we dan meteen ook ophouden met de beslissing in vraag te stellen van turncoach Marjorie Heuls om forfait te geven voor de teamfinale? Angelina Melnikova deed het wel. Ze won goud met Rusland, maar haar titel op de grond één dag later verlengen? Melnikova haalde zelfs het podium niet.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN