SCHERP GESTELD Hoe aerodynamica F1 saai maakte 26 maart 2018

00u00 0

De eerste Grand Prix van seizoen 2018 maakte het nog maar eens duidelijk. De hoge omes van de Formule 1, die in hun ivoren torens beslissen over alles wat bij de sport komt kijken en dus ook het reglement opstellen, hebben twee jaar geleden een gulden kans laten liggen. Of liever: ze hebben zwaar geblunderd. Het soort blunder waarvoor je in een normaal bedrijf aan de deur wordt gezet, want je doet iets dat compleet zijn doel mist.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN