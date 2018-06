Schepens wordt teammanager AA Gent 12 juni 2018

Gunther Schepens (45) wordt teammanager bij AA Gent. De Buffalo's stelden de gewezen international in 2013 aan als sportief coördinator en hij stond aan het hoofd van de scoutingscel, maar vanaf nu wordt hij dicht betrokken bij alles wat de eerste ploeg aangaat. Hij zal administratief bijgestaan worden, maar heeft de eindverantwoordelijkheid als teammanager. De functieverandering van Schepens valt samen met het ontslag van Patrick Turcq (58). Turcq werd in april 2016 bij KV Kortrijk weggehaald en kreeg een contract voor vijf jaar als sportief manager, maar in december 2017 werd zijn rol al teruggeschroefd. Turcq nam sindsdien niet meer deel aan de scoutingsvergaderingen en volgde Freddy Delcourt op als teammanager. Aanvankelijk werd afgesproken dat Turcq nog tot november zou doorgaan, maar uiteindelijk werd nu al de overeenkomst stopgezet. (RN/NP)

