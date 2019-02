Schepenen van Financiën maken ruzie om servies van 18.000 euro 28 februari 2019

In het Vlaams-Brabantse Begijnendijk ruziën de huidige en vorige schepen van Financiën over... een servies. Volgens Roger Verduyckt (Samen) heeft zijn voorganger een 5.000-delig servies gekocht. "Dat zijn wel ontzettend veel tassen en schoteltjes voor een kleine gemeente met 10.000 inwoners", vindt hij. "18.000 euro is een buitensporige uitgave. Het afscheidnemende stadbestuur heeft vorig jaar overigens 230.000 euro gespendeerd aan feesten, recepties, eten en drinken. Dat geld hadden wij als nieuwe meerderheid liever besteed aan belangrijkere zaken." Volgens oud-schepen Bob Michiels (MGB) was het oude servies dringend aan vervanging toe. "Het nieuwe zal worden gebruikt in al onze gemeentelijke zalen. Het draagt bovendien het logo van Begijnendijk. We kunnen dus altijd vaststellen wanneer er schade of verlies is en de factuur sturen naar de huurder van de zaal." (VDWT)

