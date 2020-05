Exclusief voor abonnees Schepen Wezet: "Carcela, Mpoku en Edmilson waren op 'geheime' voetbalmatch" 28 mei 2020

In Wezet, een stad in de provincie Luik, heeft de politie vandaag rond 16u30 een 'geheime' voetbalwedstrijd moeten stilleggen. Dat melden de kranten van Sudpresse en wordt bevestigd door Julien Woolf, die schepen is in de stad. Volgens Woolf waren er ook enkele bekende voetballers aanwezig. In totaal zouden een zestigtal personen zijn afgezakt naar het kunstvoetbalveld in Wezet. Maar dergelijke bijeenkomsten zijn op dit moment nog niet toegestaan. Onder de aanwezigen waren volgens schepen Woolf bekende voetballers als Paul-José Mpoku (Al-Wahda), Mehdi Carcela (Standard) en Junior Emdilson (Al-Duhail).

