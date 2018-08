Schepen van seksfeestje mag op post blijven 22 augustus 2018

Frank Gheeraert, de schepen voor Ruimtelijke Ordening van Langemark-Poelkapelle die werd gefotografeerd tijdens een seksfeestje in een zomerbar, kan op post blijven. Burgemeester Alain Wyffels (CD&V) gaf eerder in onze krant mee dat de beslissing om zijn functie al dan niet te blijven uitoefenen bij de schepen en zijn partij ligt. Zowel zijn eigen Open Vld-fractie als de nieuwe kartellijst Tope 8920, waarop Gheeraert als lijstduwer naar voren wordt geschoven, staat als één man achter hem. "Hij heeft geen strafbare feiten gepleegd", zegt Laurent Hoornaert, de voorzitter van de Open Vld-fractie. "Uiteindelijk zal de kiezer op 14 oktober beslissen welke rol hij bij het gemeentebestuur zal kunnen vervullen. We vermoeden dat het effect van deze heisa beperkt zal blijven." (DCH)

