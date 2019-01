Scheldeprijs langer door Zeeland 24 januari 2019

Weinig wijzigingen in het parcours van de Scheldeprijs op 10 april. Terneuzen blijft de startplaats. In en rond aankomstplaats Schoten worden wel maar twee in plaats van drie plaatselijke ronden afgewerkt. Dat komt omdat de lus door Zeeland met twintig kilometer wordt verlengd, tot 150 kilometer. Nog meer kans op waaiers dus. Op die manier kan de organisatie ook een aantal spoorwegovergangen ontwijken. Ter herinnering: vorig jaar werd een pak renners uit koers genomen omdat ze een gesloten overweg hadden genegeerd. (BA/DMM)

