Scheidsrechter kop van Jut 21 juni 2018

Na de 1-0-nederlaag zit het WK er voor Marokko al op. Vooral de Amerikaanse ref Mark Geiger moest het ontgelden. "Ik weet niet welk niveau die scheidsrechter gewend is, maar dit sloeg alles. Hij was denk ik zwaar onder de indruk van Ronaldo. Ik hoor net van Pepe dat hij al tijdens de rust vroeg of hij zijn shirt kreeg. Kom op zeg, het is hier een WK en geen circus", brieste Amrabat, die ondanks een hersenschudding toch speelde. Dat was dan weer niet naar de zin van de FIFPro. "Weer een voorbeeld van hoe spelers door foutief handelen in riskante situaties terecht komen." (KDZ)