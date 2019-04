Scheiden doe je best met meer dan twee NV

De Krant "Gedaan tussen ons? Dat zullen we dan nog weleens zien." Het gezinsdrama in Wijnegem is in advocatentaal "een scheidingsmelding die fataal afliep". Want advocaten weten: "Een relatie afbreken kan een moeilijk, soms risicovol moment in een mensenleven zijn." Hun advies? Zorg dat er altijd iemand is om de ander op te vangen na de dreun.

Voor alle duidelijkheid: de vrouw uit Wijnegem valt niks te verwijten. Niemand verdient het 'gestraft' te worden voor een scheidingsmelding. "Maar sommige mensen moeten zich wel bewust zijn dat ze risico lopen", weet advocaat Elfri De Neve, die al 36 jaar ervaring heeft. "Het is doodjammer dat deze agent zijn vuurwapen in huis had. Zoiets geeft minder remming om tot doodslag over te gaan. Maar ook andere koppels lopen risico, soms meer dan ze beseffen. Als je weet dat je partner koleriek is, en er tijdens een ruzie al eens - ik zeg maar iets - met het vleesmes is gezwaaid, dan zou ik zeggen: neem dat mes definitief weg, dan snij je de rosbief maar een tijdje met het aardappelmesje."

Goed. Het mes is dus weg. Maar wat dan? Zelf pleit Elfri De Neve voor een zachte aanpak. "Scheid niet in volle colère. Het is geen moment om de rekeningen te vereffenen, genre 'Je bakte er niks van in bed' of 'Als moeder was je waardeloos'. Kies een moment waarop je kalm bent en spaar het zelfbeeld van de ander. Dat kan met simpele zinnen: 'Het ligt niet aan jou, ik verwijt je niets. Maar voor mij werkt dit niet meer.' Een verstandige man of vrouw heeft aan een paar zinnen genoeg. Sommigen hebben er wat meer moeite mee: 'Ik accepteer dit niet.' In dat geval zou ik de partner tijd gunnen, zoiets moet dan bezinken - vergelijk het met een kankerdiagnose. Maar je moet het ook niet eindeloos rekken, geen valse hoop geven. Ofwel laat je ruimte voor een verzoening, maar dan moet je ook duidelijk en per direct je voorwaarden kenbaar maken: dat je man stopt met drinken, bijvoorbeeld. Ofwel zie je géén heil in therapie of tweede kansen - daar moet je op voorhand goed over nadenken - en dan moet je ook doorduwen. Als redelijke termijn beschouw ik zeven tot tien dagen, om stapsgewijs te doen doordringen: het is voorbij."

Bied perspectief

Bij een scheidingsmelding is er altijd een zogeheten eerste beslisser - diegene die de knoop doorhakt - en een tweede beslisser, diegene die het verdict hoort. "Zorg dat er na het gesprek iemand is die de tweede beslisser kan opvangen", vervolgt De Neve. "Een broer of zus, een beste vriend... Iemand die is ingelicht en in de buurt is. Vermijd dat de dreun alleen verwerkt moet worden en dat er een razernij kan ontstaan waarin domme dingen worden gedaan. Je moet perspectief bieden: dat er een leven is ná een scheiding. Dat kan je ook als partner doen: 'Je blijft heel belangrijk voor mij als vader van de kinderen. Ik heb veel respect voor jou en koester de mooie momenten.' Verwacht evenwel niet dat je partner dan begint te huppelen. Op zo'n moment valt die troost in dovemansoren. Maar uit ervaring weet ik dat zulke menselijke woorden blijven nazinderen." (NV)