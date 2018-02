Schauvliege wil weten of u kachel heeft 28 februari 2018

00u00 0

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil het aantal kachels in Vlaanderen in kaart brengen. "Mogelijk komt er een verplichte registratie bij de verkoop van huizen of wordt het opgenomen in de Woningpas", verklaarde de minister gisteren in het Vlaams Parlement. Schauvliege kondigde vorige week al aan dat ze de Vlaming met een premie wil aanzetten om oude, vervuilende kachels te vervangen door een milieuvriendelijker exemplaar. Volgens de technologiefederatie Agoria moeten kachels die ouder zijn dan tien jaar, worden vervangen. Open haarden en oude kachels (van voor 2011) stoten 12 keer meer fijn stof uit dan een moderne kachel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN