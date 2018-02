Schauvliege wil vuilste kachels vervangen 22 februari 2018

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil de oudste en dus meest vervuilende houtkachels weg. Ze werkt daarom met technologiefederatie Agoria aan een 'Green Deal Huishoudelijke Houtverbranding'. "We zoeken naar de beste methode voor de sanering van het huishoudelijke houtstookpark." De grootste vervuilers moeten vervangen worden door nieuwe exemplaren waarbij de uitstootniveaus lager liggen. Geen evidentie: aangezien er geen registratiecijfers zijn, tast de overheid in het duister over de precieze omvang. Het is nog niet duidelijk hoe Schauvliege daar verandering in wil brengen.

