Schauvliege wil vliegen duurder maken 29 november 2018

00u00 0

"Het is veel te goedkoop om te vliegen, je betaalt niet mee voor de milieuschade die daardoor wordt aangericht", zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Ze pleit dan ook voor de invoering van een luchtvaarttaks op Europees niveau, zo klonk het in 'Villa Politica'. België wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en dat vereist drastische maatregelen. Eén daarvan is volgens Schauvliege dus de invoering van een luchtvaarttaks op Europees niveau. De maatregelen kaderen in de gezamenlijke inspanningen die de hele wereld moet leveren om de opwarming van de aarde onder 1,5 graad Celsius te houden. "Het is nodig, willen we voor onze kinderen en kleinkinderen zorgen dat het hier nog leefbaar is op onze aarde", zegt Schauvliege.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN