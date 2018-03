Schauvliege: "Tot 2 miljoen euro boete voor sluikstorten" 23 maart 2018

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil de boetes voor zwerfvuil en sluikstorten verhogen van 800 euro tot in theorie zelfs 2 miljoen euro. "Ik heb een heel concreet voorstel op tafel liggen om de boetes op zwerfvuil te verhogen, zodat, wanneer iemand wordt gepakt, daaraan een forse boete wordt gekoppeld", aldus de minister. Het is de bedoeling om de boetes voor de strafrechtelijke vervolging van zwerfvuil en sluikstorten los te koppelen van de boetebedragen voor Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-boetes). De maximale hoogte van een GAS-boete bedraagt 350 euro (of 175 euro voor minderjarigen). Door die loskoppeling zullen rechters in de toekomst hogere boetes kunnen opleggen voor zwerfvuil en sluikstorten. Het kabinet hoopt dat de plannen ten laatste tegen de zomer goedgekeurd zullen zijn.

HLN