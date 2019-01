Schauvliege pleit voor hogere vliegtaks 28 januari 2019

00u00 0

"Spotgoedkope vliegtickets, dat is onverantwoord. Ik ga in Europa pleiten voor een toelage op vliegtickets." Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) trachtte de duizenden klimaatbetogers gisteren een antwoord te geven. In afwachting van een Europees akkoord belooft Schauvliege te onderzoeken of Vlaanderen zelf een beperkte bijdrage kan invoeren. Ze benadrukt wel dat vliegen niet elitair mag worden. Alle partijen, op Groen na, zoeken naar een antwoord op de klimaatprotesten. CD&V zit daarbij in de minst comfortabele positie. Joke Schauvliege zit al tien jaar op de stoel natuur en leefmilieu. Het beleid van de voorbije jaren aanvallen, kan dus niet. Dan stuur je je eigen boegbeeld naar de galg. En dus wijst de partij vooral op zaken die Schauvliege niet goedgekeurd kreeg binnen de regering, zoals het statiegeld, tracht ze de dialoog aan te gaan en groene voorstellen af te stoffen. Groen zit intussen op een roze wolk. Dat N-VA-voorzitter Bart De Wever op zijn congres over confederalisme vragen krijgt over klimaatmaatregelen, is een gedroomd scenario op een paar maanden voor de verkiezingen. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN