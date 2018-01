Schauvliege koopt Hallerbos, maar niét voor de bloemen 00u00 0

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft 100 hectare bos in de Vlaamse Rand overgekocht van het Brusselse OCMW. Onder meer het Hallerbos krijgt daardoor een uitbreiding. Niet omdat de minister zo'n fan is van de bekende paarse bloemenzee van wilde hyacinten, wél om de bijna uitgestorven boommarter te hulp te schieten. Bedoeling is de opgekochte bossen aan elkaar te linken via groene corridors. Daardoor ontstaat een netwerk waarin de dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Jonge marters hoeven bijvoorbeeld geen autowegen meer over te steken op zoek naar een eigen leefgebied. "De boommarter is bedreigd omdat hij enkel kan overleven in grote bossen", zegt Dirk Pieters (CD&V), burgemeester van Halle. "Ik kan deze uitbreiding dus alleen maar toejuichen." (ADB/JVH)

