Schattige witte reuzenpanda mist zwarte vlekken

Deze witte reuzenpanda werd gefotografeerd in het Wolong National Nature Reserve in de Chinese provincie Sichuan. Het dier mist de typische zwarte vlekken en zijn ogen lijken rood te zijn. Het gaat dus om een albino-exemplaar. Zo'n volledig witte panda fotograferen lukt bijna nooit. Dit beeld werd in april gemaakt, maar werd nu pas vrijgegeven door het het staatspersagentschap Xinhua. Extra cameravallen werden in het gebied geplaatst in de hoop meer foto's te kunnen maken en te weten te komen of de albino contact heeft met andere panda's. Of het een mannetje of een vrouwtje is, is niet bekend. "Afgaande op de foto's gaat het om een albino van ongeveer één of twee jaar oud", zegt Li Sheng van de universiteit van Peking. "De panda ziet er sterk uit en zijn passen waren stevig, een teken dat de genetische mutatie geen invloed heeft op zijn gezondheid." (LVB)

