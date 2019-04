Schadevergoeding van 2,5 miljoen weg want foute rechter heeft handtekening gezet BJM

03 april 2019

05u00 3 De Krant Een man die na een verkeersongeval een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro toegekend kreeg, kan fluiten naar dat geld. Het Hof van Cassatie verbrak de uitspraak omdat het vonnis ondertekend werd door de verkeerde rechter. Het slachtoffer wachtte bijna 16 jaar op een uitspraak.

Op 19 juni 2002 reed een 22-jarige chauffeur uit Dilbeek op de E19 naar Bergen, ter hoogte van Saint-Ghislain, aan wegenwerken in een put. Zijn auto vloog in brand. De man raakte zwaargewond en liep blijvende letsels op. Op het proces kreeg het Waals Gewest de schuld, door gebrekkige signalisatie aan de werf. De burgerlijke rechtbank kende het slachtoffer in februari vorig jaar 2,5 miljoen euro schadevergoeding toe. Het Waals Gewest stapte echter naar Cassatie en daar werd de uitspraak verbroken. Reden: de rechter die de kamer voorzat tijdens het proces, liet om een onbekende reden een collega de uitspraak ondertekenen. Volgens artikel 782 bis van het strafwetboek moet het vonnis echter uitgesproken worden door de voorzitter van de kamer die het proces ook tijdens de debatten heeft voorgezeten. Daardoor moet er nu - bijna 17 jaar na het ongeval - een nieuw proces komen.

Advocaat Jean-Paul Thieleman zegt dat zijn cliënt is ingestort. De 38-jarige man woont door zijn letsels noodgedwongen in bij zijn moeder. "Dit is hemeltergend. Justitie slaagt er zelfs in 17 jaar tijd niet in om een uitspraak te doen zonder fouten."