Schade na horrorblessure Walsh valt mee 19 oktober 2019

00u00 0

De schade na de ogenschijnlijk zware blessure die Brett Walsh (Roeselare) vorige week opliep met Canada valt mee. De spelverdeler zou over een drietal weken alweer inzetbaar zijn. Walsh kwam tegen Tunesië na een blokactie op de voet van een ploegmaat terecht en verzwikte daarbij lelijk zijn enkel. Toch zijn er geen scheurtjes of breuken vastgesteld waardoor hij eerder dan verwacht zijn comeback kan maken voor Roeselare. Vanavond in de topper tegen Aalst staat Sander Depovere weer aan de pass. Voor libero Dennis Deroey wordt het een eerste confrontatie met zijn ex-club

