Schade beperkt omdat ook concurrenten sputteren 19 februari 2018

00u00 0

't Is een opsteker in moeilijke tijden voor Anderlecht: ook bij de concurrentie gaat het niet goed. In de laatste vijf matchen won de top drie maar één keer op samen vijftien wedstrijden. Club kan het minst slechte rapport voorleggen, met zes punten, Charleroi heeft er vier, Anderlecht drie. De schade blijft zo beperkt voor paars-wit in de strijd om Europees voetbal. (GLA/VDVJ)

HLN