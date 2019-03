Exclusief voor abonnees Schachmann zet spurters een hak in catalonië 30 maart 2019

Max Schachmann (BORA-hansgrohe) voerde een nummertje op in de 5de etappe van de Ronde van Catalonië. De Duitser liet op de laatste hindernis van de dag zijn metgezellen van de vroege vlucht achter en bleef een aanstormend peloton net voor. Matthews won de sprint voor de 2de plek. Bjorg Lambrecht was de eerste Belg op een negende plaats, nog voor Lotto verstevigde De Gendt zijn koppositie in het bergklassement. Ángel López (Astana) bleef leider. Wilco Kelderman viel zwaar en liep een sleutelbeenbreuk en een breuk in een nekwervel op. (GVS)