Schachmann scoort hattrick 12 april 2019

Maximilian Schachmann heeft z'n hattrick beet in de Ronde van het Baskenland. De 25-jarige Duitser van BORA-hansgrohe ging op de slotklim van een uitgeregende en pittige vierde etappe op pad met Yates, Fuglsang en talent Pogacar. De Sloveense neoprof trachtte na een hekelige afdaling in de laatste rechte lijn iedereen te verrassen van ver, maar Schachmann remonteerde met een ultieme jump. Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal) was de eerste Belg op een tiende plaats, z'n teamgenoot Maxime Monfort toonde zich in de vlucht van de dag. Met z'n derde zege in de Spaanse rittenkoers verstevigt Schachmann ook z'n leiderspositie in het algemene klassement. Hij is de eerste renner sinds Iban Mayo in 2003 die drie ritten wint in de Ronde van het Baskenland. Dylan Teuns behield na gisteren de achtste plek. "Zo koud en zo'n regen. Na 50 kilometer was ik bijna dood", klonk het bij Schachmann na de triomf. "Maar ik vond mijn focus en motivatie terug en op het einde zat ik in een ideale positie." (GVS)

