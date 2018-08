Schaatsclub van Bart Swings zit zonder trainingspiste 25 augustus 2018

RSC Heverlee, de club van kampioen Bart Swings, heeft net elf medailles gewonnen op het EK speedskaten in Oostende... maar sinds kort zit de club zonder trainingspiste. Voor Swings en co. zit er niets anders op dan aandringen bij de Leuvense politici om dringend nieuwe infrastructuur te realiseren. De meer dan 30 jaar oude piste in het Provinciedomein in Kessel-Lo is tot op de draad versleten. "Tot voor kort konden we die nog gebruiken voor trainingen, maar ook dat kan sinds deze zomer niet meer. We kregen de melding dat we 'op eigen risico' getolereerd werden, maar in de praktijk bleek zelfs dat niet altijd het geval", klinkt het bij de topclub.

