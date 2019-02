Schaam je column 09 februari 2019

Het verongelukte lichaam van Emiliano Sala was nog niet eens geïdentificeerd toen FC Nantes dreigde met juridische stappen als de eerste schijf van de transfer van 17 miljoen euro niet binnen de tien dagen door Cardiff was betaald. De Argentijnse spits lag toen nog dood in het wrak van een vliegtuigje. Zijn familie en fans hadden nog hoop dat zijn lichaam uit het koude water kon worden getild. Bij het stadion van Nantes werd nog massaal gerouwd en gebeden.

HLN