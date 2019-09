Exclusief voor abonnees Schaakster Bencic schakelt Osaka uit 03 september 2019

00u00 0

Naomi Osaka (WTA 1) verloor in de achtste finale met 5-7, 4-6 van Belinda Bencic (WTA 12). De 22-jarige Zwitserse, die in 2014 al eens in de kwartfinale stond op de US Open, zet zichzelf zo definitief opnieuw op de kaart nadat ze in 2017 vijf maanden verloor door een polsoperatie. "Ik ben min of meer een schaakster", grinnikte Benic na haar zege op de titelverdedigster. "Ik ga immers niet de meeste winners of aces slaan. Maar ik ben heel blij met de manier waarop ik mijn zenuwen in bedwang heb gehouden op het einde." Nervositeit was er ook tussen Donna Vekic (WTA 23) en Julia Goerges (WTA 30). Die laatste serveerde bij 7-6, 5-4 voor de match maar drie dubbele fouten, waarvan eentje op matchpunt, gooiden roet in het eten. Vekic profiteerde ervan om na twee uur en drie kwartier met 6-7, 7-5, 6-3 naar haar eerste kwartfinale te gaan. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis