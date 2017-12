Schaakkampioene (11) mag toch blijven 00u00 0

Belgisch kampioene schaken Karina Gulieva (11) uit Geraardsbergen en haar familie mogen nu toch (nog) in België blijven. De familie kreeg eerder het bevel om het land te verlaten nadat hun asielaanvraag was geweigerd. "Maar de beslissing werd vernietigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen", zegt Marc De Pril, die het gezin vorige maand verkleumd van de kou aantrof op een bankje en hen sindsdien helpt met onderdak. "De ouders zullen opnieuw een officiële aanvraag doen. Nu liggen de kaarten anders dan tijdens de oorspronkelijke beslissing in 2011. Ze kunnen nu alle schoolattesten van de twee kinderen voorleggen, die allebei de eersten van de klas zijn. Door de beslissing van de Raad kunnen ze opnieuw beginnen. Ze hoeven zich nu ook niet meer te verstoppen uit vrees uitgezet te worden." (CVHN)

