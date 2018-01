Scarface Gerkens 00u00 0

Mocht het carnaval zijn, dan hoeft Pieter Gerkens zich niet te vermommen. De Anderlecht-speler is zo goed als onherkenbaar door meerdere wonden in het aangezicht. Zo staat zijn rechteroog fel opgezwollen na een ongelukkig contact op training. Tegen FC Utrecht liep hij daarnaast ook een snijwonde op onder het linkeroog en aan de neus toen een tegenstander met zijn schoenen op zijn wang trapte. De medische staf lapte hem op met nietjes. "Dat mijn vriendin niet tevreden zal zijn, zeg je? Misschien net wel", kon de Limburger er om lachen. Nog bij Anderlecht sukkelt Nicolae Stanciu met een lichte blessure, waardoor de Roemeen moest passen voor de ochtendtraining en de vriendschappelijke partij. Volgens zijn makelaar Anamaria Prodan is Stanciu's transfer naar Sparta Praag "voor 99,9 procent" rond. Binnen paars-wit valt echter te horen dat er nog geen akkoord is. (PJC)

