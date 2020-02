Exclusief voor abonnees Scanners federale politie nog nooit gebruikt 26 februari 2020

De vier controlescanners in de hoofdzetel van de federale politie in Brussel - met een totale waarde van 71.874 euro - zijn nog nooit gebruikt. "De ingebruikname van deze toestellen werd al uitgesteld om verschillende redenen, waaronder budgettaire", klinkt het bij de federale politie. "Tot hiertoe veranderde de ploeg van onthaalmedewerkers ook regelmatig, waardoor het moeilijk was om een volledige ploeg op te leiden om met de scanners te kunnen werken."

