SC Wielsbeke-VV Westkapelle 3-1

De partij begon met een kopkans aan beide zijden, maar Maene en Coopman misten. De betere kansen kwamen daarna van de bezoekers. Ekelmans trapte voorlangs en even later vloog een nieuwe poging van Ekelmans door Mestdag over. Na een snelle counter door Wullaert en Delporte stuitte Coopman op Pannecoucke. Goede start van Wielsbeke na de rust met een kopbal van Rogiers tegen de paal. De rebound van Delporte werd van de lijn gekeerd door Maene. Op het uur duwde Delporte een lage voorzet van Vlieghe tegen de touwen. Na een haakfout van D'Hondt zette Stroo een elfmeter om. Tien minuten voor het einde kwam Wielsbeke weer op voorsprong. De hoekschop van Coopman vloog tot bij de tweede paal waar Vlieghe scoorde. In de slotminuut legde Beeuwsaert af op Delporte, die de 3-1 binnenkrulde.

