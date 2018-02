SC Wielsbeke-SVD Kortemark 0-0 19 februari 2018

00u00 0

Op enkele schermutselingen na, viel er in het eerste halfuur geen doelgevaar te noteren. Wielsbeke dreigde een eerste keer met een vrijschop van Coopman, die Vlieghe over kopte. Even later stuurde D'Hondt Delporte diep, maar hij werd afgeblokt. In de tweede helft hield doelman Decleir Kortemark overeind. Eerst haalde hij knap een kopbal van Beeuwsaert uit de hoek en kort daarna was hij attent op een deviatie van Coopman. Na een center van Vlieghe kopte Rogiers over. De Winter probeerde het daarna vanaf grote afstand. Decleir pakte in twee tijden. Kortemark dreigde met een schot van Dumoulin uit een scherpe hoek. Vandenborre bracht redding aan de eerste paal. In de slotfase kreeg Wielsbeke nog twee kansen, maar weer Decleir hield Coopman en Vlieghe van een goal. (FMW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN