SC Wielsbeke-RC Lauwe 3-1 26 maart 2018

Slechts een handvol kansen en toch twee goals in een slordige eerste helft. Eerst kopte Beeuwsaert een indraaiende vrije trap van Coopman in doel. Daarna ging de bal op de stip na hands in de Wielsbeekse verdediging. Dewilde pakte Vandenborre tegenvoets (1-1). Daarvoor had Coolsaet een goede redding in huis op een kopbal van Delporte en pareerde Vandenborre aan de overzijde een kopbal van Deltombe. Na de pauze bleef het lange tijd windstil tot Vlieghe kruiste naar Coopman en de flankspeler uitpakte met een voorzet, die verrassend in doel viel. Wielsbeke duwde door, maar de 3-1 van Vlieghe op vrijschop van Wullaert werd afgevlagd voor buitenspel. De derde Wielsbeekse treffer was slechts uitstel. Vlieghe werd in de rug gelopen door Callewaert en zette zelf de elfmeter om.

