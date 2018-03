SC BLANKENBERGE-VV OOSTDUINKERKE 2-1 26 maart 2018

De thuisploeg liet door Claeyssens al snel dé kans op de openingstreffer liggen, maar op slag van rust zorgde hij alsnog voor de 1-0 met een schot in de verste hoek na een individuele actie. Hiervoor had de jonge doelman Vandenberghe al een schitterende redding in huis op een poging van Dedrie. Oostduinkerke kwam opzetten na de pauze en stelde tien minuten voor tijd verdiend gelijk door Vandecasteele. De wedstrijd leek op een terecht gelijkspel te zullen eindigen, tot Boi in de laatste minuut een hoekschop van Feys tegen de netten kopte.

