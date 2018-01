SC Blankenberge-SV Rumbeke 2-1 00u00 0

Blankenberge nam de match voor heel wat toeschouwers meteen in handen, maar kon niet voorkomen dat de bezoekers na een halfuur op voorsprong kwamen, toen Vatcheichvili een mooie aanval tegen de netten duwde. Op slag van rust bracht Debeer de thuisploeg langszij met een knap doelpunt op voorzet van Gianni Longueville. In de tweede helft voerde Blankenberge de druk op en werd hiervoor beloond, toen Feys de bal enig mooi over de doelman in doel trapte. De match kende een gelijkopgaand vervolg, waarbij Rumbeke de kans op de gelijkmaker liet liggen. Blankenberge hield stand en boekt zo een gevleide zege.

