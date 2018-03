SC Blankenberge-SK Eernegem 4-2 05 maart 2018

De bezoekers openden furieus met een dubbele voorsprong tot gevolg. Eerst zette Ingelaere een elfmeter om na een fout van Savaete en even later strafte Bailleul mistasten van Coeck af. Op het halfuur kon de thuisploeg tegen scoren vanaf de stip door Gianni Longueville, na een fout op broer Giovanni. Na de rust voerde Blankenberge het commando en kon opnieuw Gianni Longueville vrij snel voor de gelijkmaker zorgen. Op het uur beging Bailleul hands in de rechthoek en Gianni Longueville maakte zijn hattrick compleet. Na een mooie collectieve actie zette Birger Longueville de verdiende 4-2-eindstand op het scorebord.

