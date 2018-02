SC Blankenberge-SC Wielsbeke 2-2 12 februari 2018

In een weinig hoogstaande gelijkopgaande eerste helft klom de thuisploeg op voorsprong, toen Beeuwsaert zijn eigen doelman verschalkte op een voorzet van Boone. Wielsbeke stelde op slag van rust gelijk door Maddens op hoekschop, maar meteen daarop Feys alsnog voor de 2-1-ruststand. In de tweede helft waren er langs beide zijden wat kansen. Het was echter Wielsbeke, dat nog tot scoren kwam, toen Delporte zijn schot vanuit een uiterst scherpe hoek aan de tweede paal tegen de netten zag verdwijnen.

