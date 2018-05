Sausjes voor singles 26 mei 2018

Wie al eens graag een sausje op z'n salade doet of andere gerechten hiermee op smaak brengt, kan voortaan wat makkelijker variëren dankzij de minivinaigrettes van Vandemoortele. Die zijn verpakt in porties van 40 ml en zijn verkrijgbaar in drie smaken: mosselsaus, vinaigrette-bieslook en vinaigrette-honing-mosterd. Handig voor singles of als die grote pot saus van de overige gezinsleden niet jouw favoriete smaak is. (KM)

