Sauna in de skigondel

19 januari 2019

In het Sport Resort Ylläs, het grootste skigebied van Finland, kun je vanaf nu de enige saunagondel ter wereld boeken. De unieke gondel vertrekt vanaf de top van de Ylläs-berg en laat je tijdens een toer van twintig minuten in een gezapig tempo genieten van het sneeuwlandschap van Lapland én een saunasessie in de gondel. De temperatuur loopt op tot 100°C en er is plaats voor maximaal vier personen. De onvergetelijke ervaring maakt deel uit van een twee uur durend sauna-arrangement in Café Gondol 718 op de top van de Ylläsberg, bedoeld voor maximaal 12 personen. Na het sauna-ritje kun je verder relaxen in de sauna op de top, die ook beschikt over een hete buitenjacuzzi en douches.

