Saudische kroonprins stuurde berichten naar team dat journalist vermoordde 03 december 2018

00u00 0

De Saudische kroonprins Mohamed bin Salman stuurde kort voor en na de moord op Jamal Khashoggi 11 berichten aan de leider van het team dat de journalist doodde. Dat blijkt uit een CIA-rapport dat 'The Wall Street Journal' kon inkijken. De inlichtingendienst is er vrij zeker van dat de kroonprins Khashoggi "persoonlijk viseerde" en besluit dat hij "wellicht opdracht gaf hem te doden". Zo weet de CIA dat hij op 2 oktober, in de uren voor en na de moord op Khashoggi in Turkije, elf berichten stuurde naar Saud al-Qahtani. Dat is zijn belangrijkste adviseur, maar ook de man die volgens de CIA het vijftienkoppige executieteam aanstuurde. Communicatie waarin de kroonprins letterlijk de dood van Khashoggi beveelt, heeft de CIA niet. Geen direct bewijs dus. De Saudi's blijven elke link tussen de kroonprins en de moord ontkennen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN