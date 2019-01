Saturnus verliest zijn ringen 12 januari 2019

Wie al eens door een telescoop heeft gekeken, weet dat het een van de verbluffendste spektakels is van ons zonnestelsel: de ringen rond de planeet Saturnus. Galileo Galilei ontdekte ze al in 1610. Nieuw onderzoek toont nu helaas aan dat ze stilaan aan het vervagen zijn. U heeft nog wel even de tijd om u eraan te vergapen: de ringen zullen het naar schatting nog zo'n honderd tot driehonderd miljoen jaar uithouden.

