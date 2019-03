Satellietbeelden tonen dat Kim Jong-un weer rakettest plant 11 maart 2019

In de Verenigde Staten zijn satellietbeelden geopenbaard die zouden aantonen dat Noord-Korea weer een test plant met een intercontinentale raket. Dat zou gebeuren in Sanumdong, een complex waar het streng-communistische land ook eerder al ballistische raketten heeft getest. Sinds de eerste ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en Amerikaans president Donald Trump in juni waren zulke testen niet meer uitgevoerd. Maar nadat de tweede top vorige maand was uitgedraaid op een mislukking, bleek ook al dat Noord-Korea een eerder ontmantelde rakettenfabriek aan de westkust heropgebouwd heeft. (GVV)