Exclusief voor abonnees Sassuolo herneemt als eerste in Serie A 04 mei 2020

00u00 0

Sassuolo zal vandaag als eerste club uit de Serie A de training hervatten. Morgen volgt Bologna dat voorbeeld, later in de week zou ook Parma dat doen. De Serie A ligt al stil sinds 9 maart. Zowel de Italiaanse voetbalbond FIGC als de Serie A willen het seizoen uitspelen, maar de Italiaanse regering heeft nog niet bekendgemaakt of het daar de toelating voor geeft.