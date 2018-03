Sassp. Boezinge-SV Oostkamp1-2 19 maart 2018

Boezinge opende de score, toen Vanoplynus de bal aflegde voor Crombez. Nog in de eerste helft ging een grondscherend schot van Vanoplynus, na een aflegger van Mando, nipt na 24 minuten naast en koos laatstgenoemde na 43 minuten voor eigen succes in plaats van af te leggen. Het doelgevaar van Oostkamp bleef voor de rust beperkt tot een poging van Delcourtm die een misser van Dieter Vandamme vergat af te straffen. Rond het uur kreeg Lebsir tot driemaal toe de kans op de 2-0, maar eerst kwam hij centimeters tekort op een center van Laurent Vandamme, twee minuten later trapte hij op de paal en nog wat later kopte hij een voorzet van Hillebrandt, naast. Geen 2-0, maar aan de overzijde 1-1, toen doelman De Smet een onnodige strafschopfout beging. Een aangeslagen Boezinge bleef na een trap van Delcourt in de kruising, verweesd achter.

