Sassp. Boezinge-SK Eernegem 4-0 22 januari 2018

Boezinge nam een furieuze start en legde de match binnen het kwartier in een definitieve plooi. Eerst kopte Laurent Vandamme een center van Hillebrandt overhoeks in doel. Vier minuten later verdubbelde Lebsir de score, toen opnieuw Hillebrandt voor de voorzet zorgde en de bal via een overstapje van Laurent Vandamme bij Lebsir, die de bal binnentikte, terechtkwam. Nadat Lebsir halverwege de eerste helft in stelling werd gebracht door Laurent Vandamme, maar zijn schot door doelman Van Hullebus in corner werd afgeweerd, kende Lebsir met een gelukje weer succes, toen zijn mislukt schot via het been van een bezoeker toch in doel verdween (3-0). Na de pauze en acties van een bedrijvige Coulleit (naast) en een poging van Lebsir die via de doelman tegen de lat strandde, zorgde Coulleit met een tip over de doelman toch nog voor de 4-0.

