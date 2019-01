Saskia Van Uffelen weg bij Ericsson 25 januari 2019

Saskia Van Uffelen is niet langer topvrouw van de Belgische-Luxemburgse afdeling van Ericsson. De Zweedse leverancier van telecomapparatuur heeft de Fransman Rémi de Montgolfier aan de top van het filiaal geplaatst. "Er is besloten om de samenwerking met mij stop te zetten. Ericsson had de voorkeur voor een technisch profiel", zegt Van Uffelen, die sinds april 2014 aan het roer stond. "Het is geweten dat vooral het menselijke aspect mij na aan het hart ligt, maar blijkbaar was er nood aan iemand uit de telecomwereld. Het ligt zeker niet aan de resultaten. Die waren zeer goed in België." Van Uffelen is één van de weinige topvrouwen in de Belgische IT-wereld. Eerder was ze al aan de slag bij Xerox, Hewlett-Packard en Bull. Ze adviseert ook de Europese Commissie op vlak van digitaal beleid, en is bestuurder bij AXA, bpost en Elia.

