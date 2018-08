Sascha Zverev in zee met Ivan Lendl 23 augustus 2018

Alexander 'Sascha' Zverev, nummer vier op de wereldranglijst, begint maandag de US Open met Ivan Lendl als nieuwe coach aan zijn zijde. De 21-jarige Duitser is een supertalent dat op weg lijkt naar de eerste plaats van de ranking. Enkel op de grandslamtoernooien heeft hij zijn potentieel tot nu toe nog niet kunnen tonen. Met Lendl, die in het verleden al twee keer Andy Murray begeleidde en naar grandslamsucces leidde, moet dat wel lukken. "Sascha heeft een uitzonderlijk aantal vaardigheden en een geweldige werkethiek", zei de voormalige topspeler. "Ik kijk er dan ook naar uit om hem zijn doelen te helpen verwezenlijken." (FDW)