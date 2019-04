Exclusief voor abonnees Sarri zet Hazard op bank, fans furieus 01 april 2019

De fans schreeuwden Maurizio Sarri buiten voor zijn vreemde teamselectie en het ongeïnspireerde voetbal tot voor het uur. En toch ontsnapte Chelsea alsnog op Cardiff. Met grote dank aan ref Pawson en assistenten, die niet zagen dat Azpilicueta bij de gelijkmaker twee meter buitenspel stond en Rudiger vergaten uit te sluiten nadat die aan de noodrem ging hangen. En ook een beetje aan invaller Eden Hazard, die energie en vuur bracht. Sarri had Hazard en Kanté, zijn beste twee spelers, op de bank gehouden omdat ze dit seizoen al veel hebben gespeeld. Hij koos voor frisheid, maar zag daarbij nieuw Engels international en groot talent Callum Hudson-Odoi over het hoofd. Tot onvrede van de fans. "Ik ben het ondertussen gewoon dat ze om mijn ontslag schreeuwen", zei Sarri. Chelsea blijft in de race voor de vierde plaats. (KTH)

