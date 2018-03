Sarkozy weer vrij, maar in beschuldiging gesteld 22 maart 2018

De Franse justitie heeft besloten een gerechtelijk vooronderzoek in te stellen naar Nicolas Sarkozy. De Franse ex-president wordt beschuldigd van passieve corruptie en onwettige financiering van zijn kiescampagne. Sarkozy is gisteravond uit hechtenis ontslagen en onder juridisch toezicht geplaatst. Dat beperkt zijn bewegingsvrijheid. De 63-jarige politicus werd sinds eergisteren in Nanterre bij Parijs op verdenking van illegale partijfinanciering uit Libië verhoord. Het gaat bij het gerechtelijk onderzoek om al langer lopende beschuldigingen tegen Sarkozy, die voor de succesvol verlopen presidentsverkiezing van 2007 illegale gelden van het regime van de toenmalige Libische machthebber Moammar al-Kadhafi gebruikt zou hebben. De conservatieve politicus heeft alle beschuldigingen al herhaaldelijk ontkend.

