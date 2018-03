Sarkozy voor de rechter om machtsmisbruik 30 maart 2018

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy moet voor de rechter verschijnen op beschuldiging van machtsmisbruik. Hij wordt ervan verdacht zijn invloed te hebben aangewend om info te bemachtigen over een onderzoek naar onregelmatigheden rond zijn verkiezingscampagne in 2007. Dat onderzoek ging over de vraag of er campagnebijdragen waren afgetroggeld van de kwetsbare en steenrijke Liliane Bettencourt, de erfgename van cosmeticaconcern L'Oréal die vorig jaar op haar 94ste overleed. Sarkozy's advocaten proberen de doorverwijzing nog ongeldig te laten verklaren.