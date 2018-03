Sarkozy: "Leven is een hel door corruptieleugens" 23 maart 2018

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy (63) is in verdenking gesteld van passieve corruptie en illegale financiering van zijn kiescampagne in 2007. Het gerecht denkt dat hij geld ontvangen heeft van de Libische dictator Kadhafi. "Sinds 2011 leef ik in de hel door deze laster", zo verklaarde de oud-president begin deze week aan de speurders. Hij werd 26 uur lang administratief aangehouden en ondervraagd. "Deze zaak heeft me al heel veel gekost. Ik verloor de verkiezingen van 2012 (tegen François Hollande, red.) met slechts 1,5% verschil. Het is door deze polemiek dat ik die stemmen misliep." In mei 2012 publiceerde de website Mediapart tussen de twee stemrondes een Libisch document waarin sprake was van 50 miljoen euro "sponsoring". Volgens Sarkozy gaat het om een vals stuk. De Franco-Libanees Ziad Takieddine zegt dat hij eind 2006 en begin 2007 drie valiezen met 5 miljoen overhandigde aan Sarkozy en diens toenmalige kabinetchef. "Mijnheer Takieddine kan geen enkel rendez-vous met mij bewijzen in heel de periode tussen 2005 en 2011." (EV)

